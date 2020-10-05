Бородина отреагировала на слова мужа слезами

Теледива поделилась эмоциями от просмотра интервью с ее супругом. Ксения Бородина призналась, что приняла неверное решение, решив узнать чужое мнение о своей семье.

Ведущая шоу "Дом-2" слушала интервью Курбана Омарова по дороге на работу в автомобиле. Ей удалось даже посмотреть отрывки ролика, останавливаясь на светофорах. Реакция не заставила себя ждать – Ксения Бородина успела и посмеяться, и пролить слезы.

Теледива сообщила, что обратила внимание на комментарии к видео и они расстроили ее. По словам женщины, она забыла, что информация, которую пишут в комментариях, часто не соответствует действительности. Звезда считает, что совершила ошибку, решив узнать мнение людей об интервью мужа.

"Я рада, что у меня не идеальная семья, а обычная", – выразилась Ксения Бородина. Знаменитость заявила, что с возрастом все лучше понимает, что обрести семью легко, а прожить жизнь с ней сложно. Телеведущая убеждена, что ей и Курбану Омарову предстоит учиться, преодолевать трудности, разрешать разногласия и устранять недопонимания. Звезда не представляет, что ждет ее семью впереди и насколько будет успешным будущее.

Напомним, что Ксения Бородина замужем за Курбаном Омаровым с 2015 года. Это второй брак знаменитости. Ранее она строила отношения с Юрием Будаговым, пара рассталась в 2011 году. У Ксении Бородиной есть две дочери: 11-летняя Мария и 4-летняя Теона.