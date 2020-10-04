"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа

Артистке очень понравился герой программы "На дачу!". Лариса Гузеева захотела увести его из семьи.

4 октября в эфир вышел новый выпуск программы "На дачу!" которую Лариса Гузеева ведет с Наташей Барбье. В рамках передачи теледива посетила участок семьи Бадаевых. Лариса Гузеева не постеснялась заигрывать на камеру с героем программы Андреем, у которого есть жена.

Смелый и открытый флирт ведущей пересек границы нормативного поведения в гостях. Гузеева не стала ходить вокруг да около, а сразу продемонстрировала намерения. "Тоже хочу такого мужа, как вы. Ваша жена, как говорится, пожила и хватит. Или возьмите меня еще одной", – выпалила звезда.

Супруга Андрея Бадаева по имени Афет поняла, что действия Ларисы Гузеевой довольно провокационные. Женщина отметила, что отношения между телеведущей и ее мужем завязались странные.

Звезда не ограничилась словами и томными взглядами. Она перешла на откровенные знаки внимания, порекомендовав главе семейства Бадаевых раздеться и поплавать в бассейне. Мужчина согласился на предложение артистки.

Напомним, что 61-летняя телеведущая была замужем три раза. Сейчас она в браке с бизнесменом Игорем Бухаровым. Пара сыграла свадьбу еще в 1999 году. В отношениях с Бухаровым у артистки появилась дочь Ольга. Также у Ларисы Гузеевой есть сын Георгий.