Разочаровавшаяся в мужчинах Зарубина бежит из России

Ольга Зарубина выходила замуж трижды, однако по-настоящему счастлива была лишь со вторым супругом. Владимир Евдокимов скончался в 2008 году, и с тех пор артистка пытается наладить личную жизнь.

В начале года звезда удивила всех заявлением, что скоро вновь пойдет под венец. Избранник певицы живет в Америке, и пара еще ни разу не виделась вживую. Знакомство произошло в Сети, и невеста пока не раскрывает имени возлюбленного. Известно лишь то, что он некогда был связан с российским шоу-бизнесом.

Как оказалось, мужчина давно следит за творчеством Ольги Зарубиной и трепетно к ней относится. По словам артистки, ухажер уже неоднократно говорил о свадьбе, однако она все-таки хочет узнать будущего мужа получше. В октябре певица планирует уехать в США к своему избраннику.

Знаменитость еще не до конца уверена в чувствах жениха, так как ее неоднократно предавали. Один из последних романов Ольги Зарубиной также протекал в Сети. В 2018 году звезде написал некий человек, который представился участником "Маски-шоу". Постепенно общение переросло в романтическую привязанность, однако вскоре выяснилось, что мужчина оказался не тем, за кого себя выдавал.

Напомним, первым супругом Ольги Зарубиной был Александр Малинин. В этом браке появилась дочь Кира. Певец ушел из семьи, когда девочке не было еще и года. Артист не общался с наследницей, однако в какой-то момент она захотела познакомиться с родителем. Увы, близких отношений не получилось.