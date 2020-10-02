Осужденный Ефремов прислал вторую жалобу на свой приговор

Актер Михаил Ефремов прислал в суд очередную жалобу, связанную со своим приговором. Примечательно, что содержание документа повторяет предыдущее письмо.
Актер еще раз подчеркнул, что раскаивается в содеянном. При этом, по словам Ефремова, его прежняя позиция и отказ признавать свою вину были обусловлены тем, что на него оказывал давление адвокат Эльман Пашаев.
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