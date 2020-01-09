"К чему все это?": Первому каналу досталось из-за гадких слов Ивана Урганта

Депардье заявил, что не верит ни в Бога, ни в поваров. А затем и вовсе сравнил Иисуса Христа с жертвенным поросенком. В ответ на это Иван Ургант смеялся и юморил. "У нас в гостях Жерар Депардье, и тема сегодняшней программы – "Вера! Зачем ты нужна?", – заявил ведущий Первого канала.
На слова актера и шоумена отреагировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян. "На мой взгляд, было этической ошибкой приглашать неверующего человека в передачу, которая выходит на Рождество. Наверное, хуже было бы только, если бы в это шоу 7 января пригласили Владимира Познера, который уже неоднократно высказывался о том, что он атеист", – высказался в беседе с "Дни.ру" эксперт.
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