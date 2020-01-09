Появилось видео избиения сына Жванецкого

Нападение произошло на Минской улице. Устройство засняло, как неизвестные бьют ногами лежащего на крыльце ресторана молодого человека. После этого злоумышленники достают из карманов пострадавшего личные вещи.
Жванецкий-младший написал заявление в полицию. Теперь стражам правопорядка предстоит расследование, сообщает телеканал "360" со ссылкой на РЕН-ТВ.
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