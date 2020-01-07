Серябкина в меховом белье выпятила большой живот

Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда вышла в меховом бикини на мороз. Один из пикантных кадров появился в социальных сетях. "Не холодно", – коротко подписала снимок Ольга Серябкина.
Многие поклонники остались разочарованы внешним видом певицы. Одни пользователи посчитали откровенный костюм нелепым и неуместным, другие обратили внимание на то, что артистка сильно поправилась. "Пончик", "Толстая", – написали недовольные комментаторы.
Нашлись и те, кто не на шутку перепугался за Ольгу Серябкину. Они призвали исполнительницу внимательнее относиться к своему здоровью. "Не заболей только", "Простынешь, а тебе еще детей рожать", "Холодно же", – выразили опасения пользователи.
Ранее Ольга Серябкина показала провокационный видеоролик, на котором предстала в дерзком БДСМ-образе. В кадре знаменитость позирует черном кожаном костюме и ошейнике с шипами. "Это секс", "Очень завораживает", – делились мыслями возбужденные поклонники.
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