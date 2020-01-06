Похудевшая Глюкоза повертела пятой точкой на камеру

Она даже запустила танцевальный флешмоб в TikTok, в котором уже приняли участие тысячи людей со всех уголков России. Некоторые даже выложили в Сеть видео, где под энергичную композицию лихо отплясывают Дед Мороз с внучкой Снегурочкой.
@glukozamusic
#танцевачбатл #глюкоза #тикток♬ Танцевач - Глюк'oZа
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