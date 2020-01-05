Звезда "Камеди" едва не сгорела в пожаре на Новый год

Наталья Медведева несколько лет назад отмечала Новый год в кругу друзей. Бурное веселье едва не закончилось трагедией. Женщина проснулась от запаха гари.
Оказалось, что компания забыла выключить газовую плиту перед отходом ко сну. В результате на кухне вспыхнуло пламя. К счастью, огонь не успел распространиться по всему помещению и его удалось потушить. После этого Наталье и ее товарищам пришлось открывать в квартире все окна.
Как пишет "Собеседник", звезда Comedy Woman уверена, что ей удалось спастись благодаря вмешательству высших сил. Наталья Медведева призналась, что если бы друзья не проснулись, их бы уже не было в живых.
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