Бывшая жена Гуфа взорвалась из-за лживых сплетен

Своим возмущением Анохина поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Девушка рассказала, что редакторы телешоу переврали ее слова и по итогу просто "столкнули лбами" ее и супругу другого знаменитого рэпера – Басты. Кроме того, журналисты поведали, что у Айзы, якобы, разлад в семье, однако сама девушка уже не раз опровергала эти слухи. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы погасить огонь сплетен.
"Во времена, когда и так с трудом веришь в честность СМИ, происходит то, что произошло сегодня со мной. Когда мне прислали кусочек видео с сюжетом на самом убожественном канале на всем российском телевидении! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – поделилась возмущением Анохина.
"Ведущий этой шарашкиной конторы выходит в эфир и читает текст, написанный стажером (как нам сказали уже на канале), о том, что мой брак трещит по швам, что я ругаюсь с бывшим, так еще у меня конфликт с женой Басты! В своих сторис я уже выложила, что я отшутилась на тупой вопрос и следом написала, что никакого конфликта нет! Но корреспонденту конечно же нужно было задать вопрос о том, что за конфликт у нас!", – обрисовала ситуацию знаменитость.
Она подчеркнула, что диалог с Вакуленко (наст.фамилия Басты – прим.ред.) уже состоялся и звезды отечественного шоу-бизнеса пришли к соглашению по ситуации. Ранее Айза рассказывала, что они с рэпером довольно тепло относятся друг к другу, хотя между ними и случались разногласия.
Девушка призвала других артистов не работать с недобросовестным телеканалом и извинилась за выплеск негативных эмоций. В свою очередь поклонники поддержали любимую знаменитость и выразили ей поддержку.
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