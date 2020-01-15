В отношении Собчак допустили грубую ошибку

В программе двум командам американцев предложили ответить на вопрос: "На какой машине приехала кандидат в президенты России на свою свадьбу?". У иностранцев было два варината ответа – на катафалке или снегоуборочной машине.
И те, и другие ошиблись, несмотря на то, что у них были довольно логические рассуждения. По мнению игроков, в России всегда много снега. Соответственно, Собчак было бы практичнее приехать на транспорте, предназначенном для его уборки. Одна девушка вообще заявила, что, вероятнее всего, Ксения устроила торжество в Сибири.
"Она бы приехала на снегоуборочной машине и сказала: "Привет, товарищ!". А впереди бы бежали сибирские хаски", – представили американцы свадьбу Собчак.
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