"Это моя земля": популярный певец заговорил об украинском гражданстве

Популярный белорусский исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, сообщил о намерении получить украинское гражданство. Артист сделал заявление на шоу "Танцы со звездами".
По словам рэпера, Украина ассоциируется у него со свободой. "Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо", – поделился исполнитель. Пархоменко добавил, что именно в этой стране он встретил свою возлюбленную, которая подарила ему двоих сыновей, передает Obozrevatel.com.
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