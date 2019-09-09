"Это моя земля": популярный певец заговорил об украинском гражданстве

Популярный белорусский исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, сообщил о намерении получить украинское гражданство. Артист сделал заявление на шоу "Танцы со звездами".

По словам рэпера, Украина ассоциируется у него со свободой. "Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо", – поделился исполнитель. Пархоменко добавил, что именно в этой стране он встретил свою возлюбленную, которая подарила ему двоих сыновей, передает Obozrevatel.com.