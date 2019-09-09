Бывший солист "Корней" рассказал о продажности в шоу-бизнесе

В 2000-е весь состав группы "Корни" был сокровенной мечтой российских школьниц. Слава музыкального коллектива гремела по всей стране, и мало кто не смог бы подпеть хотя бы одной их песне. Павел Артемьев выступал в составе "Корней" и писал для них некоторые композиции.
Летом 2010 музыкант ушел из состава группы и начал сольную карьеру. Сейчас артист выступает в составе коллектива ARTEMIEV. Да, былой популярности у Павла теперь нет, но он нисколько не жалеет об этом. Мало того, он самостоятельно отказался от славы.
"Не могу сказать, что мир шоу-бизнеса был мне когда-то близок. Все эти вечеринки и массовые мероприятия мне всегда казались какими-то ненастоящими, я чувствовал на них себя неуютно. В основном все приходят себя продавать каким-то образом. Мне это сложно дается", – рассказал певец в интервью изданию Starhit.
Музыкант добавил, что на самом деле он не был готов к внезапно свалившимся на него вниманию и лести. Кроме того, молодой человек вспоминает былые времена без ностальгии. Тем не менее, Павел хорошо относится к бывшим коллегам.
"С ребятами общаемся мы редко, ко всем ним я ничего, кроме
теплоты и благодарности за веселую юность, не испытываю. Ну, и надеюсь,
что это взаимно. Игоря Матвиенко я безумно уважаю и всегда буду
благодарен ему за все, что он для меня сделал", – добавил Артемьев.
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