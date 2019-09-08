Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов взял еще одну вершину после победы над американцем Дастином Порье. Боец стал самым популярным российским блогером в Instagram.
Таким образом, Нурмагомедов обогнал по количеству подписчиков певицу Ольгу Бузову. Теперь на него подписано более 16 миллионов 332 тысяч человек. У скандальной певицы на 14 тысяч меньше. Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за поддержку, пишет Teleprogramma.pro.
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