Масляков младший стал основным владельцем КВН

Многие знают "КВН" как одно из популярнейших юмористических шоу в России. Основанный 8 ноября 1961 года, проект дал возможность самореализации многим известным ныне комикам: Ольге Картунковой из команды "Пятигорск", Азамату Мусагалиеву из "Сборной Камызякоского края", выходцам команды "Утомленные солнцем" и многим другим.
Сейчас же стало известно, что основное владение Клубом отошло Маслякову младшему. Его доля акций составила 50%, в то время как доля Маслякова старшего и его жены равны 25,5 и 24,5% соответственно. Ранее проценты владения творческим телевизионным объединением "Александр Масляков и Компания" (АМиК, объединению принадлежит КВН) составляли 51% и 49%. между отцом Александра и его супругой.
Как сообщает РБК, ранее Масляков старший уволился с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН". В ноябре 2017 года одна из неправительственных организаций провела антикоррупционное расследование, и выяснилось, что Масляков старший, будучи руководителем центра, передал в собственность АМиК кинотеатр "Гавана". Это связали с уходом Александра с поста главы.
Впрочем, представители международного союза КВН опровергли эту информацию. Они сообщили, что Масляков старший уволился по собственной инициативе.
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