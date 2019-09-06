Собчак начала прятать изменившуюся фигуру под свободной одеждой

Телеведущая теперь отдает предпочтение свободным нарядам. Поклонники внимательно следят за изменениями в фигуре Ксении Собчак.

На днях журналистка в компании своего жениха Константина Богомолова пришла в столичный ГУМ в очень необычном образе. Ксения Собчак выбрала черную широкую юбку до щиколоток и легкий и свободный плащ с цветочным принтом, в который звезда наглухо закуталась. На талии телеведущая повязала кожаный поясок.

Ксения Собчак явно пытается скрыть изменения в фигуре. Поклонники считают, что теледива сильно поправилась, однако это не мешает ей выглядеть необыкновенно счастливой. "По народным приметам, будет девочка", – цитирует фанатов журналистки Teleprogramma.pro.

То, что Ксения заметно набрала в весе, поклонники заметили после выхода ее фильма о трагедии в Беслане на YouTube. С тех пор в Сети муссируются слухи о беременности звезды.

К слову, возлюбленный Ксении Собчак – режиссер Константин Богомолов – наоборот, похудел. Видимо, он переживает из-за скорых перемен.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запланирована на 13 сентября. Торжество пройдет в Москве. По словам актера Станислава Садальского, он уже получил приглашение на банкет от матери телеведущей. Артист, впрочем, посетить мероприятие не сможет, так как в эти дни у него уже запланирована поездка.