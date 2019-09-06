Известный рэпер раскритиковал рыдающую Бузову

Рэпер Jah Khalib прокомментировал выходку поющей телеведущей Ольги Бузовой. Артист полагает, что вокалистка привлекала внимание к своей персоне.

В 2017 году на Премии Муз-ТВ рэпер Jah Khalib получил награду в номинации "Прорыв года". Вместе с ним за заветную тарелку боролась ведущая шоу "Дом-2" и певица Ольга Бузова.

"Она тоже была "прорывом года" в тот момент, хоть я не испытываю вообще никакой симпатии к ее творчеству. В один момент я посмотрел, что она занимается вокалом, пытается стать музыкантом, я ей написал: "Оль, давай, мы в тебя верим! Занимайся музыкой". Я ей прямо так и написал: "Занимайся, над тобой многие в эстраде смеются". Но на тот момент она была "прорывом года", – окунул лицом в грязь певицу Jah Khalib в эфире YouTube-шоу "Ходят слухи".

Артист отмечает, что на вручении той премии Ольга Бузова не упустила свой шанс пропиариться. Артистка закатила сцену слез. Рыдающую в три ручья поющую телеведущую успокаивали коллеги по цеху. Естественно, внимание зрителей, журналистов и операторов было обращено исключительно на нее.

"Она умеет перетягивать на себя весь это момент", – резюмировал Jah Khalib.