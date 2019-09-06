300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак

В близком окружении утверждают, что свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова быть. Якобы торжество назначено на 13 сентября и состоится в центре Москвы. Говорят, влюбленные подошли к празднику с выдумкой: друзья пары будто бы до сих пор не знают места ни регистрации ни банкета. Это станет известно только в день свадьбы посредством смс.
"Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете", – рассказали друзья Константина Богомолова.
Предстоящее событие прокомментировал генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов. Он отметил особую дороговизну заведения, где планируется банкет пары. Якобы стоимость меню на одного человека обойдется в 40 тысяч рублей. "С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще как минимум четыре миллиона рублей", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда".
Впрочем, не исключено, что торжество состоится по принципу бартера - говорят, в последние месяцы Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram активно рекламирует своих потенциальных спонсоров. Еще обсуждают вариант, что со свадьбой гламурной блондинке помогут влиятельные друзья.
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