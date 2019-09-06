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300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В СМИ продолжается бурное обсуждение свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Появились новые подробности торжества.
прочитано 2521 раз

В близком окружении утверждают, что свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова быть. Якобы торжество назначено на 13 сентября и состоится в центре Москвы. Говорят, влюбленные подошли к празднику с выдумкой: друзья пары будто бы до сих пор не знают места ни регистрации ни банкета. Это станет известно только в день свадьбы посредством смс.

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"Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете", – рассказали друзья Константина Богомолова.

Предстоящее событие прокомментировал генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов. Он отметил особую дороговизну заведения, где планируется банкет пары. Якобы стоимость меню на одного человека обойдется в 40 тысяч рублей. "С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще как минимум четыре миллиона рублей", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда".

Впрочем, не исключено, что торжество состоится по принципу бартера - говорят, в последние месяцы Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram активно рекламирует своих потенциальных спонсоров. Еще обсуждают вариант, что со свадьбой гламурной блондинке помогут влиятельные друзья.

Автор: 6 сентября 2019, 08:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все пустое.бросит она его.показушная свадьба.денег хватит и на внуков.сколько же папа наворовал.
Гость
Ответить
Ну, а чё говорить-то?? Бабло же не её, ейного папа!!
Гость
Ответить
Гость
Какая удача,что эту блевотину хоть кто-то подобрал.А то поиски ею мужика миллионера не состоялись,никому ,даже с ее деньгами,эта тварь не нужна была. От пустых поисков эта страшила бросалась на всех и вся. Богомолу нужны ее деньги,вот пусть и забирает ее.
В кровати будет говорить какая вкусная блевонтина.
Гость
Ответить
Гость
Какая удача,что эту блевотину хоть кто-то подобрал.А то поиски ею мужика миллионера не состоялись,никому ,даже с ее деньгами,эта тварь не нужна была. От пустых поисков эта страшила бросалась на всех и вся. Богомолу нужны ее деньги,вот пусть и забирает ее.
Эта блевантина скоро выльется у него из рук, в туалет.
Гость
Ответить
Виторгана пригласят?
Гость
Ответить
СОБЧАК-НА НАРЫ!.. КРЫМ-НАШ! НАРУСОВУ-НА ПЕЧКУ-ПЕНСИОНЕРКА! СОБЧАК И МАМАША-ВОРОВКИ!.. НАГРАБЛЕННОЕ ВЕРНУТЬ СТРАНЕ! ПОЗОРЯТ РОССИЮ!
Гость
Ответить
ну и что???
Гость
Ответить
Какая удача,что эту блевотину хоть кто-то подобрал.А то поиски ею мужика миллионера не состоялись,никому ,даже с ее деньгами,эта тварь не нужна была. От пустых поисков эта страшила бросалась на всех и вся. Богомолу нужны ее деньги,вот пусть и забирает ее.
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