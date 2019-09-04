Представитель Лепса о третьей операции артиста

В последнее время интернет пестрит слухами о здоровье исполнителя хита "Рюмка водки на столе". Лепс и сам заявлял журналистам, что ему может потребоваться третье хирургическое вмешательство.
Напомним, ранее артист уже перенес две операции на связки. Процедуры провели в Париже, откуда через несколько недель Григорий вновь отправился выступать. Обычно восстановление голоса после таких манипуляций может занимать несколько лет.
Тем не менее, директор артиста поспешил развеять слухи о состоянии Лепса. Владимир Урюпин рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro, что не все так страшно.
"Никакой третьей операции не будет. Григорий сейчас готовится выступить
на сцене на экономическом форуме во Владивостоке", – поделился Урюпин. Он отметил, что на данный момент у певца все в порядке со здоровьем, и останавливать концертную деятельность артист не планирует.
Впрочем, сам Григорий неоднократно признавался, что ему необходима пауза. Певец хотел бы отдохнуть несколько месяцев, но пока плотный график не дает ему такой возможности.
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