Машу Распутину оплевали с головы до ног

На снимке знаменитость запечатлена крупным планом. У нее на лице в очередной раз боевой раскрас – ярко-подведенные брови, черные "стрелки" и помада цвета фуксии на губах.
Волосы уложены легкой волной. Украшает прическу заколка в виде белого цветка.
Хейтеры были шокированы внешним видом Распутиной. По их мнению, она злоупотребляет услугами косметологов и пластических хирургов. "А что с лицом? Пчелы ужалили?", "Лицо естественным не выглядит! Зачем себя так уродовать?! Естественная красота была намного лучше!" – брызгали ядом злопыхатели.
"Если бы наши бабушки увидели такое лицо, подумали бы, инопланетянин явился. Это же очень неестественное лицо, как-будто на гормонах куриных", – едко высказалась критик.
Большинство все-таки встали на сторону Маши. По данным "Пятого канала", их возмутило, что хейтеры так открыто пишут гадости. Преданные поклонники посоветовали звезде не обращать внимания и завалили ее добрыми словами в качестве поддержки. "Как всегда, восхитительна!", "Настоящая артистка! Красивая, яркая, талантливая! Мы вас любим!", "Ты, как всегда, цветешь!", "Шикарная красотка!" – восторгались фанаты.
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