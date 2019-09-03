Алика Смехова рассказала о личном водителе

Актриса рассказала поклонникам о своей повседневной жизни. Алика Смехова призналась в наличии личного водителя.

Звезда решила довериться профессионалу. "Вы меня часто спрашиваете, вожу ли я сама автомобиль? Отвечаю – за рулем я давно (и марку авто тоже давно не меняю - @mercedes.mbr), но последнее время предпочитаю ездить с водителем – успеваю много дел по дороге переделать (вам, например, здесь отвечаю) и с парковкой так легче", – поделилась с подписчиками в Instagram Алика Смехова.

При этом певица добавила, что, когда пришла ее "синяя красавица" (новый автомобиль – Прим. ред.), она поняла, что ближайшее время сядет за руль сама. Подписчики поблагодарили Алику Смехову за откровенность, а также заметили, что ездить с водителем намного безопаснее. Ведь актриса из-за сильно загруженного графика и ранних подъемов на съемки может потерять бдительность на дороге.

Напомним, в прошлом году Алика Смехова рассказывала, что после родов решила сохранить стволовые клетки из пуповинной крови своего младшего сына Макара. По ее словам, когда наследник станет взрослым, он будет вправе сам распоряжаться этими клетками. Сейчас мальчику 11 лет.

Отметим, стилю и внешнему виду 51-летней актрисы, певицы и телеведущей может позавидовать любая более молодая представительница прекрасного пола. Алика Смехова следит за фигурой и держит себя в прекрасной творческой и физической форме.