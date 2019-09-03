После развода Климова сильно изменилась

Екатерина Климова оказалась одной звездных мам, кто нашел время в своем плотном графике и проводил детей в школу. Актриса сопровождала старшую дочь Лизу, а также сыновей Матвея и Корнея. Не осталась в стороне и младшая наследница артистки, трехлетняя Белла. Для торжественной линейки Екатерина Климова подобрала скромное черно-белое клетчатое платье. Изюминкой стали черный пояс и изящные босоножки на шпильках. Завершила образ необычная укладка на голове.
Непривыкшие к такому виду любимой актрисы поклонники сделали вывод, что Екатерина сильно изменилась после развода с молодым мужем, актером Гелой Месхи. В Stories артистка выложила несколько видеозаписей разговоров с детьми, в которых обсудила их планы на будущее.
У старшего сына Матвея конкретных мыслей не оказалось. Корней буквально сразил наповал пользователей Сети своим здравомыслием и практичностью. Мальчик признался, что намерен после школы поступить в МАИ и отучиться на авиаконструктора. Корней признался, что любит самолеты, но становиться пилотом не хочет, так как это "очень опасно". А еще он отметил, что на высоте "все быстрее растет" – волосы, бороды и ногти.
Поговорила Екатерина Климова и со старшей наследницей Елизаветой. Оказывается, для нее этот учебный год последний. Девушка поделилась планами на будущее. Она собирается поступить в МГУ или МГИМО на факультет журналистики. Разоткровенничалась и сама Екатерина Климова. Она призналась, что мечтает о стабильности. "Мне бы хотелось, чтобы все так продолжалось, как я наметила. Потому что у меня приблизительно расписан весь год в смысле карьеры, дома, каких-то поездок", – объяснила Екатерина Климова.
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