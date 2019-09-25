Игорь Крутой довел россиян до слез роликом с внучкой

Накануне музыкант опубликовал видео с четырехлетней Деми-Роуз в костюме ангела. На малышке белоснежное платье с желтым бантом, а на спине красуются два крыла.
Крутой сидел на кухне, когда из-за угла неожиданно выпорхнула внучка. Радостная девчушка подбежала к деду, вручив ему статуэтку, издали напоминающую "Оскар", и белый сверток.
Счастливый Игорь закружил Деми-Роуз в танце, во время которого подхватил ее на руки. Малышка с любовью обняла композитора, крепко обхватив за шею.
"Мой маленький ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной!" – подписал видео пианист.
Поклонники не стали скрывать восторга и признались, что ролик растрогал их до слез. "Как она Вас обняла нежно", "Как трогательно!", "Самый сладкий ангел-хранитель", – отметили они.
"Пусть счастье всегда будет с вами", – искренне пожелала подписчица.
Напомним, что Деми-Роуз родила падчерица композитора Виктория. Еще двух внучек – Кристину и Риту – ему подарила жена старшего сына Николая. У пианиста есть еще дочь Александра, но она пока слишком юна, чтобы заводить детей. Девушке всего 16 лет.
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