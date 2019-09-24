Верник продемонстрировал разбитое в кровь лицо

Актер опубликовал свежее фото в "Инстаграм". На фото Игорь Верник запечатлен с кровавыми ранами на лице.
В подписи артист успокоил подписчиков, мол, ничего страшного не случилось. Знаменитость объяснила, что это всего лишь искусный грим. "Ночные съемки", – отметил Игорь Верник.
Интернет-обыватели, отойдя от шока, отреагировали на публикацию с юмором. Некоторые даже шутили на тему внешнего вида артиста, сравнивая его с голливудской звездой Брюсом Уиллисом.
"На этом кадре похожи на Ван Гога. 👏👏👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нельзя есть из консервной банки... пользуйтесь приборами", "Брюс Уиллис отдыхает🤣🤣🤣", "Как жизнь помотала)", – писали пользователи Сети.
Напомним, в последнее время Игорь Верник снимается в комедийном сериале "Жуки", выходящем на телеканале ТНТ. Ситком повествует о трех столичных жителях. По сценарию перспективные программисты попадают в глухую деревню. Игорь Верник исполняет роль крупного инвестора, который сотрудничает с главными героями.
Отметим, что сериал стартовал 2 сентября, поэтому зрители уже успели оценить игру актеров. Многие отметили комедийный талант Игоря Верника и его смелость. В одной из серий его герой был вынужден прятаться в дачном туалете, прямо в яме с экскрементами.
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