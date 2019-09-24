"Вы не Мадонна": лохматую Орбакайте резко осадили

Звезда российской эстрады записала видео сразу после концерта. Она пришла в восторг от выступления Мадонны. "Телефоны и даже Apple Watch при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было невозможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение", – сообщила Кристина на своей странице в "Инстаграме".
Оказалось, на концерте был и кто-то из подписчиков певицы. Он согласился, что выступление получилось отличным, но отметил, что Мадонна опоздала аж на три часа. "Это да. Мне бы не простили", – ответила Орбакайте, ненароком сравнив себя с легендарной исполнительницей.
Ехидные комментаторы не прошли мимо ее реплики. Один из пользователей осадил российскую звезду.
"Наверное, потому что Вы не Мадонна", – написал он.
Примечательно, что многие сконцентрировались не на публикации, а на внешнем виде Кристины Орбакайте. Помолодевшая певица очаровала народ, несмотря на то, что ветер немного потрепал прическу. "Кристина, Вы красавица", – заверили артистку подписчики.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Уход за свекровью- инвалидом.
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая красивая женщина в мире?
Смешанные браки. Это хорошо?
Как забыть измену?