Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком

Намоленная сцена главного драматического театра страны – дом для актеров. Здесь случаются взлеты и провалы, тут встречаются на веселых капустниках и прощаются навсегда... Смех и слезы тут всегда соседствуют.
25 июня ушла из жизни актриса и педагог Алла Покровская. А буквально накануне открытия сезона в МХТ пришла еще одна страшная новость – умерла Ирина Григорьевна Цымбалюк, которая отдала театру почти полвека. Она работала главным специалистом по технике безопасности и охране труда. В театре ее все знали и любили.
Известие о кончине Цымбалюк стало шоком для работников. В 2012 году в портретном фойе театра Олег Табаков вручал Ирине Григорьевне памятный знак "Чайка" по случаю 40-летия работы в театре. В 2017-м отмечалось уже 45-летие – и снова Табаков вручил Цымбалюк наградной значок с символом театра. Сегодня на свете уже нет обоих...
"Похороны завтра, мы сделаем все, чтобы достойно проводить Ирину Цымбалюк", – пообещал Сергей Женовач. О месте похорон сотрудницы театра будет сообщено позднее.
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