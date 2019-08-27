Кейт Миддлтон отказалась от четвертого ребенка из-за принца Уильяма

Поклонники королевского двора продолжают следить за жизнью молодой семьи. Британцы с нетерпением ждали, когда Кейт Миддлтон снова объявит о беременности, ведь интернет полон слухов о том, что супруги мечтают о большой и дружной семье.
Герцогиня не раз говорила, что планирует родить не менее четырех детей. Однако во время неформальной встречи с жителями Северной Ирландии супруга принца дала понять, что пополнения ждать не стоит.
В феврале 2019 года пара прибыла туда с визитом, где у Миддлтон поинтересовались, что она думает о четвертой беременности. "Думаю, Уильям будет немного огорчен таким известием..." – ответила Кейт, вероятно, расстроив поклонников.
Как уточняет EG.ru, в ходе общения с собравшимися герцогиня поприветствовала пятимесячного Джеймса и его отца Алана Бара. Она призналась, что при взгляде на младенцев испытывает что-то сродни светлой меланхолии.
Напомним, что супруга принца Уильяма стала матерью в третий раз чуть больше года назад. У малыша Луи есть брат Джордж и сестра Шарлотта.
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