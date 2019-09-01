Появившаяся на публике Регина Тодоренко вызвала тревогу своим видом

Телеведущая Регина Тодоренко – частый гость на светских мероприятиях. Она всегда тщательно подбирает наряды, но иногда ей не удается сделать правильный выбор.

Ведущий проекта "Дом‑2" Влад Кадони оценил наряды знаменитостей, в которых они явились на премьеру фильма "Однажды в... Голливуде". Под удар попали многие звезды, включая Регину Тодоренко.

"Катастрофа! Как можно было нацепить все эти вещи одновременно?! Помните, в пионерских лагерях был конкурс: в огромный бак скидывалась одежда, которую не жалко, и надо было на время подобрать себе гардероб? Регина бы точно победила!", – высказался Кадони об амплуа Тодоренко.

Режиссер Рената Летвинова, по мнению ведущего, из стильной леди превратилась в серость. Он считает, что сейчас таких, как она, сотни тысяч.

"И пока Рената не начнет говорить, никто и не заметит, что это на самом деле она", – отметил эксперт.

Меньше всего экстрасенс раскритиковал актрису Анну Цуканову-Котт. "Смотрится стильно, но неидеально", – подчеркнул Влад. По его мнению, сочетание красного и черного цветов откровенно утяжеляет образ. "А теперь представьте этот комплект в сине-белом варианте – только алые губы, пожалуй, не стирайте в воображении. Ну что, совсем другое дело, правда?", – поинтересовался Кадони.