София Ротару обратилась к Игорю Крутому по крайне важному поводу

Накануне свой юбилей встретил один из самых известных композиторов современности – Игорь Крутой. В связи с этим событием он пришел в качестве главного героя на шоу "Привет, Андрей".

Во время выпуска, посвященного юбилею композитора, на связь со студией вышла Ротару. Она лично поздравила Крутого с прошедшим днем рождения.

"Рада встречи с вами! Я пыталась вспомнить, когда познакомилась с Игорем и не смогла. Мне кажется, что я его знаю всю сознательную жизнь. Он замечательный человек, он мастер своего дела, но больше всего я ценю его человеческие качества: доброту, понимание, поддержку, дружбу. К сожалению, сегодня эти качества редкое явление. Игорь, с юбилеем тебя, дорогой мой друг! Я от души поздравляю тебя с прекрасной датой, с юбилеем. Хочу пожелать тебе крепкого, крепкого здоровья, счастья! Здоровья и счастья твоим родным и близким! Я желаю тебе творческого вдохновения, творческого счастья и долголетия, новых ярких музыкальных проектов! С праздником", – от всего сердца пожелала певица.

Игорь поблагодарил Софию и выказал ей свою признательность за то, что она выступила на "Новой волне". Там она выступила с песней "Вот и лето прошло".

"Она пошла на встречу. На сегодняшний день это немножко опасно, но..", – отметил композитор.



По словам Крутого, они с Ротару дружат около 45 лет. Он назвал ее хорошей женщиной.