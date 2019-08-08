Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности

Событие должно было состояться 9 августа на острове Уайт. Ради него Кейт Миддлтон с супругом прервали летний отпуск, который они проводят с детьми.
Проведению регаты помешал удар стихии, грозящий смертельной опасностью. Синоптики сделали предупреждение, из-за которого королевской чете пришлось корректировать планы. 9 августа юго-запад Англии пострадает от сильного дождя и ураганного ветра. Плохая погода продержится все выходные.
Как сообщил Кенсингтонский дворец, было решено провести "Кубок короля" 8 августа, в 14.00. Однако многие британцы остались разочарованными. Дело в том, что из-за резкого переноса даты проведения регаты не все смогут на нее попасть.
В соревновании примут участие восемь экипажей. Каждый из них представляет благотворительный фонд или организацию, которые находятся под опекой Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Известно, что супруги не будут соревноваться в одной лодке. Они будут соперничать друг с другом и другими командами.
Кейт Миддлтон будет управлять судном, представляющим Королевский благотворительный фонд. Регатой герцоги Кембриджские хотят пролить свет на работу, которую делают эти благотворительные организации, передает Daily Express.
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