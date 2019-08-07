Прибывший в Москву Квентин Тарантино заинтересовался похоронами

Прежде чем представить свое новое творение российской публике, американский кинорежиссер решил окунуться в историю и культуру нашей страны. Квентин Тарантино начал с самого сердца Москвы – Кремля. Вместе с Владимиром Мединским кинодеятель ознакомился с лучшими шедеврами архитектуры и внутренним убранством кремлевских музеев. Режиссер был восхищен царь-пушкой и по традиции потер царь-колокола, как говорится, на счастье.
Надо заметить, что, несмотря на всю свою популярность, Квентин Тарантино остался совершенно незамеченным на Красной площади: никто из прохожих не признал в нем известного режиссера. Лишь один китайский турист воспользовался случаем и сделал с ним фото, передает Teleprogramma.pro.
Создатель культовых фильмов в ходе беседы поинтересовался у министра культуры РФ тем, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле, ведь он где-то слышал, что здесь почивает музыкант Дин Рид. На любопытный вопрос Квентина Тарантино Владимир Мединский нашел ответ: глава Минкультуры пояснил, что нужно быть членом царской семьи, чтобы тебя погребли в Кремле. Он также добавил, что на самом деле в этом месте похоронен писатель Джон Рид, а не музыкант – просто они оказались однофамильцами.
Напомним, что Квентин Тарантино прибыл в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Однажды в Голливуде", который выходит в прокат 8 августа. Премьера кинокартины и пресс-конференция состоятся 7 августа.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????