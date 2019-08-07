Прибывший в Москву Квентин Тарантино заинтересовался похоронами

Незадолго до премьеры своего нового фильма Квентин Тарантино прогулялся по улицам Москвы. Компанию режиссеру составил сам министр культуры Владимир Мединский.

Прежде чем представить свое новое творение российской публике, американский кинорежиссер решил окунуться в историю и культуру нашей страны. Квентин Тарантино начал с самого сердца Москвы – Кремля. Вместе с Владимиром Мединским кинодеятель ознакомился с лучшими шедеврами архитектуры и внутренним убранством кремлевских музеев. Режиссер был восхищен царь-пушкой и по традиции потер царь-колокола, как говорится, на счастье.

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Надо заметить, что, несмотря на всю свою популярность, Квентин Тарантино остался совершенно незамеченным на Красной площади: никто из прохожих не признал в нем известного режиссера. Лишь один китайский турист воспользовался случаем и сделал с ним фото, передает Teleprogramma.pro.

Создатель культовых фильмов в ходе беседы поинтересовался у министра культуры РФ тем, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле, ведь он где-то слышал, что здесь почивает музыкант Дин Рид. На любопытный вопрос Квентина Тарантино Владимир Мединский нашел ответ: глава Минкультуры пояснил, что нужно быть членом царской семьи, чтобы тебя погребли в Кремле. Он также добавил, что на самом деле в этом месте похоронен писатель Джон Рид, а не музыкант – просто они оказались однофамильцами.

Напомним, что Квентин Тарантино прибыл в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Однажды в Голливуде", который выходит в прокат 8 августа. Премьера кинокартины и пресс-конференция состоятся 7 августа.