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Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Звезды увидели в смерти фэшн-директора ЦУМа страшный знак. Говорят, что это мистика.
прочитано 6199 раз

Не стало Аллы Вербер, фешн-директора ЦУМа, подруги главных отечественных знаменитостей. Многие звезды шепчутся, что ее забрала покойная певица Юля Началова, с которой Вербер была дружна и которой помогала красиво выглядеть на сцене и в жизни.

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Алла Вербер помогала одеваться многим отечественным артистам, формировала вкус у населения и была героиней светской хроники. Еще зимой к ней в ЦУМ приходила за нарядами Началова, а в конце лета на свете нет уже обеих... "Наверное, Юлечка и на том свете хотела быть стильной, вот и позвала свою подружку Аллу с собой", – считают некоторые артисты.

Напомним, Алла Вербер скончалась после болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. Она умерла во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. Как говорят, 61-летнюю работницу ЦУМ сразил инфаркт. Хотя еще несколько дней назад она плясала на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. 

На похоронах Вербер, конечно, соберется весь артистический бомонд. И многие придут в нарядах, которые им устроила Алла Вербер. Она позволяла брать вещи на примерку домой, часто делала хорошие скидки многим звездам, а порой и вовсе дарила брендовые вещи. Так что теперь героям экрана и сцены придется несладко.

Автор: 6 августа 2019, 19:12

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Губкин! На страницах каких артисточек вы нашли
этот бред, или сами выдумали!?
Гость
Ответить
Писателей данной статьи надо проверить на вменяемость
Гость
Ответить
Юля позвала за собой.....
<цензура> несут всякую......
Гость
Ответить
Горе то каке!! Надо траур 7-ми дневный объявить в стране.
СоболенкоГость
Ответить
Лангустов переела
Случайный зритель
Ответить
Надо думать, теперь на том свете откроется филиал ЦУМа, где будут отовариваться все почившие товарки, прошу прощения за тавтологию.
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