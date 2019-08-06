Настя Каменских высказалась о счастье

На снимке супруга Потапа позирует в белой майке на бретелях и джинсовых шортах. На ногах у нее бежевые замшевые сапоги, а также множество различных аксессуаров, в том числе коричневый ремень в ковбойском стиле. Девушка изображает, будто смотрит вдаль и что-то ищет или ждет.
"Счастье – это глагол! Оно не где-то там, когда-то непонятно когда будет! Счастье в каждой секунде, минуте, дне! И если ты его не ощущаешь, меняй свою жизнь! Потому что все только в твоих руках", – подписала фотографию певица.
Поклонники начали подтрунивать над исполнительницей. "Эх, Потап уже остался за горизонтом!", "Настенька, что ты там рассматриваешь? Замужней негоже на принцев заглядываться!", "Потапа потеряла?", "Далеко гляжу. Смотрю в книгу, вижу фигу!" – шутили озорные фолловеры.
"Вот весь ваш отпуск меня интересует только один вопрос. Вам не жарко в ботиках?" – язвительно поинтересовалась подписчица.
Напомним, Настя вместе со своим супругом сейчас колесят по миру. Это фото сделано из Парижа. Ранее они посетили необыкновенный итальянский остров Сардинию.
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