"Не может ходить": в семью Валерии пришла беда

С середины июля мать Валерии находится в швейцарской клинике, а только что перенесла сложнейшую операцию. "Галине Николаевне заменили оба коленных сустава, – цитирует мужа артистки Иосифа Пригожина StarHit. – Хирургическое вмешательство было неизбежно, так как она совсем перестала передвигаться".
"К счастью, процедура прошла вполне успешно, и сейчас теща потихоньку адаптируется. Теперь самое главное — реабилитация, которая, скорее всего, займет не один и не два месяца, но мы настроены оптимистично", – заключил муж артистки.
Все это время Валерия находилась в Лозанне, где расположена больница. Она была рядом с матерью, поддерживая и приободряя ее.
Напомним, что Валерия окончила Аткарскую музыкальную школу, в которой работали ее родители: отец – директором, а мать – преподавателем по фортепиано. Несколько лет назад певица перевезла мать в Москву – приобрела для нее хорошую квартиру и сделала там ремонт.
В Аткарске жила и бабушка Валерии, которая умерла на 102-м году. Мать осталась одна, поэтому певица настояла, чтобы та переехала поближе. Теперь звезда заботится о ней всецело.
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