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"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост. Певица Глюк'oZa в шоке от грубого вторжения в личную жизнь.
прочитано 119 раз

"Я – Глюк'oZa и я ненавижу!" – написала звезда. Наталья Ионова-Чистякова не выдержала напора сплетен и травли в соцсетях и рассказала, какие чувства испытывает к "грязи" в шоу-бизнесе.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Певица Глюк'oZa призналась, что ежедневно сталкивается с огромным количеством негатива в свой адрес и грязью, а в ее личное пространство постоянно вторгаются чужие люди. Она объяснила, что с появлением социальных сетей ненависть полилась через край.

"Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то – это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета – тем больше ненависти вокруг", – поделилась Наталья Ионова-Чистякова. Также знаменитость сообщила, что испытывает ненависть к опустошающему ее чувству. 
Многие поклонники восприняли ее неожиданную публикацию как ответ на домыслы СМИ о ее якобы имеющем место разводе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Некоторые предположили, что своим эмоциональным заявлением певица Глюкоза анонсирует новую песню. 

Напомним, с середины июля в средствах массовой информации активно обсуждаются отношения звезды и ее супруга. Одни утверждают, что брак певицы Глюкозы вот-вот разрушится, а другие уверяют в обратном. Сама же исполнительница 

Материал дополняется.

Автор: 3 августа 2019, 10:40

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