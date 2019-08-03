"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти

"Я – Глюк'oZa и я ненавижу!" – написала звезда. Наталья Ионова-Чистякова не выдержала напора сплетен и травли в соцсетях и рассказала, какие чувства испытывает к "грязи" в шоу-бизнесе.
Певица Глюк'oZa призналась, что ежедневно сталкивается с огромным количеством негатива в свой адрес и грязью, а в ее личное пространство постоянно вторгаются чужие люди. Она объяснила, что с появлением социальных сетей ненависть полилась через край.
"Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то – это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета – тем больше ненависти вокруг", – поделилась Наталья Ионова-Чистякова. Также знаменитость сообщила, что испытывает ненависть к опустошающему ее чувству.
Многие поклонники восприняли ее неожиданную публикацию как ответ на домыслы СМИ о ее якобы имеющем место разводе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Некоторые предположили, что своим эмоциональным заявлением певица Глюкоза анонсирует новую песню.
Напомним, с середины июля в средствах массовой информации активно обсуждаются отношения звезды и ее супруга. Одни утверждают, что брак певицы Глюкозы вот-вот разрушится, а другие уверяют в обратном. Сама же исполнительница
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