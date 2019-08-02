Певица Елка покорила своим новым амплуа

На снимке исполнительница позирует в платье-сорочке цвета слоновой кости. Дополняет образ венок из листьев на голове. "Если честно, тут прекрасно все и все", – подписала пост певица.
Поклонники были обескуражены внешним видом звезды. "Необыкновенная!", "Очень нежное фото!", "Очень люблю вас такую: нежную, натуральную, красивую!", "Чаровница!", "Это твой внутренний мир – он прекрасен во всем. Иногда по тому, как люди пишут посты и какие фото выставляют, можно уже понять какой внутренний мир этих людей! Так вот, твой просто прекрасен!", – выказывали признание и искреннюю любовь фанаты.
"Вы – космос!", – отметила обожательница.
Отметим, что несмотря на большое количество поклонников, Елка не замужем. В одном из интервью она призналась, что ей некогда заниматься личной жизнью, она вся сосредоточена на своем творчестве.
Напомним, недавно исполнительница рассказала, что однажды Алла Пугачева публично высмеяла ее. Как писали ранее "Дни.ру", Примадонна согласилась сделать с Елкой интервью, но это обернулось неожиданным образом.
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