Сын впервые появился на публике после смерти Баскова
11 июля в городе на Неве стартовал Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". В первый же день на сцене Ледового дворца выступили певицы Слава и Виктория Дайнеко, а также Дима Билан, группа "Земляне", легендарный исполнитель Юрий Антонов и многие другие. Ведущими шоу стали Елена Север и Николай Басков.
Примечательно, что "золотой голос России" для выхода в свет выбрал черный костюм с минимумом украшений, ведь это было первое появление артиста на публике после страшного события – потери отца.
Николай Басков проявил настоящий профессионализм: во время участия в фестивале он не выдал ничем своего горя. "Натуральный блондин" зажигательно вел мероприятие и проникновенно пел, о чем свидетельствуют видеозаписи, опубликованные на официальной страничке фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" в Instagram.
Напомним, о смерти отца Никлая Баскова стало известно 1 июля. Причиной стала продолжительная болезнь. "Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе 🙏 мой горячо любимый Папа .... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал в своем аккаунте "натуральный блондин". Он отметил, что их с мамой любовь к нему бессмертна.
Многочисленные поклонники, коллеги и друзья выразили соболезнования Николаю Баскову. "От всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами , продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!!!❤️🙏" – поблагодарил Николай Басков, опубликовав фото с певцом Александром Буйновым и дизайнером Валентином Юдашкиным с женой.
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