Раскрыта тайна счастливых отношений Валерии и Иосифа Пригожина

Парапсихолог Сюзанна Чеботатева считает, что союз этой пары представляет из себя никто иное, как бизнес-проект. Она отмечает, что это крепкий брак, родственные отношения, но в них совершенно нет страсти и любви.
"Конечно, существовать эта пара будет долго. Менять они что-либо не собираются, так как за долгое время существования из пары сложился стереотип показательных отношений!", – отметила Сюзанна.
Тем не менее, она уверяет, что Алла и Иосиф находятся в свободном плавании в плане любовных отношений. Чеботатева назвала Валерию умной женщиной, которая мудро закрывает глаза на поведение супруга и ставит себя превыше всего.
"Ну, некую обиду, конечно, в душе она держит", – добавила парапсихолог.
По ее мнению, певица проявляет свою досаду в неких шалостях. Возможно она даже высказывается на этот счет, но выносить это на всеобщее обозрение не считает нужным.
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