Басков впервые заговорил после смерти отца
Сегодня, 9 июля, артист впервые после похорон отца заговорил с поклонниками. В личном Instagram Николай Басков опубликовал свежий пост, который посвятил друзьям и фанатам.
"Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается", – отметил вокалист.
Николай добавил, что за последние дни он многое переосмыслил и по-другому посмотрел на некоторые вещи. В итоге артист решил не замыкаться в себе и продолжать работать. Именно творчество, по мнению Николая Баскова, поможет пережить душевные муки.
Отметим, что публикацию уже прокомментировал поп-король Филипп Киркоров. "Как хорошо, что друзья рядом!!👍 Жизнь продолжается!" – написал певец.
Напомним, отец Николая Баскова – Виктор Владимирович – ушел из жизни в конце июня. Мужчина скончался в возрасте 67 лет от продолжительной болезни, какой именно не сообщается. Трагическая новость застала певца в Минске, там звезда должна была спеть на закрытии Вторых Европейских игр. О смерти родителя Николай Басков узнал до выхода на сцену, однако выступление не отменил. Сразу после концерта вокалист вылетел в Москву.
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