"Похожа на Тарасова": несчастную Бузову спутали с бывшим мужем
Фото Ольги Бузовой в Instagram собрало немало комментариев. Телезвезда поделилась черно-белым снимком с фотосессии: она позирует с несчастным выражением на лице, облаченная в светлый костюм, напоминающий спортивное кимоно.
Фотография довольно сдержанная – не в пример предыдущим постам Ольги Бузовой, где звезда позировала в весьма откровенных нарядах. Тем не менее, подписчиков ей удивить удалось. То ли благодаря работе визажиста, то ли стараниями оператора – но телеведущая на себя не похожа. Один из комментаторов даже принял ее за футболиста Дмитрия Тарасова – экс-супруга звезды.
"Здесь похожа на Тарасова", "На Нюшу похожа", "Это Ольга Хамелеон! Разная такая", "А кто на фото?", "Я сначала подумал, что это Бритни", – приводит комментарии фолловеров Пятый канал.
Буквально на днях Ольга Бузова как раз вспоминала бывшего мужа. Она жаловалась своим поклонникам: мол, никак не может понять - как он мог вести двойную жизнь, обманывая доверчивую девушку. При этом звезда уверяет, что все давно простила.
Поклонники Ольги Бузовой, как и раньше, разделились на два лагеря. Одно сочувствовали поющей ведущей, которая, по их словам, никак не оправится от предательства любимого человека. Другие отмечали, что и сама Ольга не без греха – и, видимо, была не очень хорошей женой.
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