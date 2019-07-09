Народ в ужасе: певицу Валерию нашли под землей
Артистка поделилась с поклонниками снимком, который вызвал у них ужас. Валерия рассказала, что спустилась в пещеру, которой пять тысяч лет. Вот уж где не ожидали найти россияне уехавшую с родины звезду, так это под землей!
В кадре певица – в специальном снаряжении почти в полной темноте. "Если вы думаете, что я играла в шахтера, то это не так… Мы посетили потрясающую пещеру, очень молодую с точки зрения возраста Земли – пять тысяч лет. Экскурсовод из местных блистал актерским талантом. Казалось, не то чтобы не своим делом занимается, но мог бы найти себе более творческое применение", – сообщила Валерия.
Пользователи соцсети оставили под публикацией массу комментариев. Многие отметили, что знаменитость прекрасна даже в таком одеянии и каске. Были и те, кто забеспокоился за певицу Валерию. "А я боюсь пещер, Вы смелая", "Не страшно?", "Лерочка, куда Вас понесло? Отчаянная девочка", "Будьте там внимательны и осторожны!" – высказались фолловеры.
Отметим, что певица Валерия с супругом публикуют в Instagram весьма подробный фотоотчет и рассказывают, чем занимаются в холодной Исландии. Ранее звезда написала, что прежде ей не доводилось подниматься на ледник, пить талую воду и путешествовать по бездорожью.
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