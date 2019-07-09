Обратившийся к Зеленскому Малахов получил хлесткий ответ
Эксперт через "Дни.ру" обратился к Андрею Малахову. "Эту передачу в любом случае будут смотреть миллионы украинцев, можете не сомневаться", – добавил Вадим Манукян.
"На Вас лежит очень ответственная миссия. Я не знаю, кого редакторы пригласят для участия в студии, с кем будут связываться, но марку этого мероприятия нужно держать на самом высоком уровне", – хлестко обозначил он задачу Андрея Малахова. По словам эксперта, радикально настроенные лица действительно запугали украинские телеканалы, но не устрашили граждан.
"Телемост ведь можно провести по скайпу с различными представителями украинского общества и культурной интеллигенции", – предложил Манукян. Он уверен, что многие украинцы согласятся выйти на связь по телемосту, о котором в своем видеообращении говорит Малахов.
"Со своей стороны я бы хотел предложить вывести в прямой эфир заслуженного деятеля искусств Украины, руководителя киевского театра "Браво" Любовь Титаренко. Именно она все эти пять лет не боится открыто говорить в эфире украинских телеканалов правду о том, что происходит в Киеве и в целом на Украине. Эта бесстрашная женщина вызывает у меня восхищение", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что Титаренко с уважением относится к нашей стране и оппонирует с этой точкой зрения в эфирах с радикалами.
"И очень бы не хотелось, чтобы в нашей студии сидели "зробитчане", которые кочуют с шоу на шоу на российских телеканалах. Их лица на этой серьезной передаче будут явно лишними", – завершил Вадим Манукян свое обращение к Андрею Малахову.
Напомним, что телеведущий записал ролик, в котором попросил Владимира Зеленского повлиять на ситуацию с отменой долгожданного телемоста между журналистами канала "Россия 1" в Москве и компании NewsOne в Киеве. Мероприятие должно было состояться 12 июля.
Андрей Малахов обратился к президенту Незалежной, потому что украинским ведущим стали поступать угрозы от агрессивно настроенных граждан. 8 июля NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких. Генеральная прокуратура Украины возбудила против телеканала дело о государственной измене.
Артистка произвела фурор своим видом
Артистка получила множество откликов
В следующий раз политик не станет терпеть выкрики в свой адрес
Певица с коллегами сообразили на троих
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Астролог сказал, что мы несовместимы
Обмен старой жены на новую
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Секс с чернокожим
Ему 35 и он не был женат
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Не хочу работать, а муж заставляет
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Пугачева обнаглела
Очень полный ребенок
Помощь🙏🏻
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Как перестать выносить мозг?
Отношения с богатым мужчипной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Не получается забеременеть
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Почему так ненавидят русских в Грузии
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Плохо влияют друзья
Оформил на меня свой кредит
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Макдональдс