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Обратившийся к Зеленскому Малахов получил хлесткий ответ

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий, обратившийся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, взял на себя большую ответственность. Андрей Малахов получил отклик от эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. 
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Эксперт через "Дни.ру" обратился к Андрею Малахову. "Эту передачу в любом случае будут смотреть миллионы украинцев, можете не сомневаться", – добавил Вадим Манукян.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"На Вас лежит очень ответственная миссия. Я не знаю, кого редакторы пригласят для участия в студии, с кем будут связываться, но марку этого мероприятия нужно держать на самом высоком уровне", – хлестко обозначил он задачу Андрея Малахова. По словам эксперта, радикально настроенные лица действительно запугали украинские телеканалы, но не устрашили граждан.

"Телемост ведь можно провести по скайпу с различными представителями украинского общества и культурной интеллигенции", – предложил Манукян. Он уверен, что многие украинцы согласятся выйти на связь по телемосту, о котором в своем видеообращении говорит Малахов.

"Со своей стороны я бы хотел предложить вывести в прямой эфир заслуженного деятеля искусств Украины, руководителя киевского театра "Браво" Любовь Титаренко. Именно она все эти пять лет не боится открыто говорить в эфире украинских телеканалов правду о том, что происходит в Киеве и в целом на Украине. Эта бесстрашная женщина вызывает у меня восхищение", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что Титаренко с уважением относится к нашей стране и оппонирует с этой точкой зрения в эфирах с радикалами.

"И очень бы не хотелось, чтобы в нашей студии сидели "зробитчане", которые кочуют с шоу на шоу на российских телеканалах. Их лица на этой серьезной передаче будут явно лишними", – завершил Вадим Манукян свое обращение к Андрею Малахову.

Напомним, что телеведущий записал ролик, в котором попросил Владимира Зеленского повлиять на ситуацию с отменой долгожданного телемоста между журналистами канала "Россия 1" в Москве и компании NewsOne в Киеве. Мероприятие должно было состояться 12 июля.

Андрей Малахов обратился к президенту Незалежной, потому что украинским ведущим стали поступать угрозы от агрессивно настроенных граждан. 8 июля NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких. Генеральная прокуратура Украины возбудила против телеканала дело о государственной измене.

Автор: Валерия Нарская9 июля 2019, 12:15
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Малахов пусть грязные трусы перебирает, а в Украину не лезет. Там ватная вонь не нужна !
А ты видно с Украинской помойки! Вот уж где вонища!
Страшила эта цымбалюк
Ответить
Мерзость
bifidoc
Ответить
Гость
Малахов пусть грязные трусы перебирает, а в Украину не лезет. Там ватная вонь не нужна !
А какая вонь нужна? Как вы НА украине, на этой помойке еще рассуждаете о видах вони?
Гость
Ответить
Малахов пусть грязные трусы перебирает, а в Украину не лезет. Там ватная вонь не нужна !
1

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