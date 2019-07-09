"Зачем вы так опускаетесь?": Собчак пришла в оторопь от "наехавшего" на Путина грузина
В своем Telegram-канале знаменитость раскритиковала поведение ведущего Георгия Габунии. "С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо и скорее показывает слабость позиции", – отметила Ксения Собчак.
Она сравнила грузина с тинейджером, который радуется тому, что написал на заборе матерное слово из трех букв. "Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо, глупо. Фейспалм просто", – заявила телезвезда. Ксения Собчак добавила, что подобные выходки отпугивают нормальных людей, передает телеканал "360".
Напомним, что 7 июля грузинский журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу на телеканале "Рустави 2" с мата. Оскорбления он адресовал Владимиру Путину. Ксения Собчак стала одной из многих российских знаменитостей, вскипевших после инцидента.
Помимо Ксении Собчак и других россиян, поведение телеведущего осудили власти Грузии и общественные деятели этой страны. В их числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Как писали "Дни.ру", Габунию отстранили от работы. Он не сможет готовить и вести передачи в течение двух месяцев.
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