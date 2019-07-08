"Она меня ест!": пожеванный Киркоров оказался на грани жизни и смерти
У Филиппа Киркорова есть слабость – модные наряды. Поп-король никак не мог пропустить последнюю коллекцию Dolce & Gabbana, которую показывают в эти дни на ежегодном дефиле.
Певцу сразу приглянулся балахон, расшитый пайетками, халат и летний костюм – шорты и рубашка из принтованного льна. В таком виде Филипп Киркоров и отправился на вечеринку, которую устроили знаменитые дизайнеры.
Однако наряд от известного мирового бренда оценил не только поп-король. Лошадь, с которой Филипп Киркоров решил сняться на видео, захотела попробовать льняную сорочку на зуб. Артист почувствовал боль в руке и обнаружил, что животное жует рубашку. В страхе певец стал звать на помощь.
"Алла, она меня ест!!!" – закричал артист, обращаясь к спутнице. К счастью, лошадь вовремя увели и костюм Филиппа Киркорова, а также сам поп-король не пострадали. Съемки инцидента певец выложил в Stories своего Instagram.
Любовь к брендовым вещам сопряжена с определенными трудностями для Филиппа Киркорова. Артисту пришлось превратить целую московскую квартиру в гардеробную. Поп-король при этом признается, что большую часть хранящейся там одежды никогда не надевал, напоминает Teleprogramma.pro.
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