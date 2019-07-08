Хоть в чаек, хоть в кофеек: звезда "Дома-2" рассказала о сцеживании грудного молока
В мире новое поветрие – все массово омолаживаются при помощи человеческой плаценты. Орган иссушивают и потом на его основе делают смузи, коктейли, даже варят в пароварке. Есть и те, кто запасает плаценту впрок, – ее обрабатывают, разрезают на части и замораживают, поскольку она богата белками, витаминами, минералами, гормоном радости серотонином.
Детское место, как еще называют плаценту, после родов ели актрисы Джэньюэри Джонс, Алисия Сильверстоун, Маим Бялик, Ким Кардашьян. Даже Том Круз попробовал орган сразу после рождения своей дочки Сури.
Но Саша Артемова против поедания плаценты после родов. "Я считаю, что это бред: зачем запихивать в себя обратно то, что твоему организму больше не нужно, – говорит она. – Можно так же в баночку пописать и выпить, польза примерно та же".
Впрочем, тут Артемова ошибается – уринотерапия сегодня очень популярна. Говорят, моча по содержанию солей и минералов заменит иной витаминный комплекс!
Есть среди молодых мамочек и такие, которые с удовольствием лакомятся грудным молоком. Родившая Алена Рапунцель признается: молока у нее столько, что даже хватает, чтобы баловать "лакомством" собственного мужа. Красавица уверяет, что оба кайфуют от вкуса.
"Молоко у меня сладкое. Димка (Дмитренко, муж. – Прим. ред.) его пробовал", – заявляла звезда "Дома-2".
Сцеженное грудное молоко можно добавлять в различные напитки. Правда, Артемова с настороженностью относится к этой возможности. "Есть одна девушка, которая вообще свое же грудное молоко добавляет себе в чай. Такая история точно не для меня!" – цитирует Сашу журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
Оппозиционеры пустились в пляс
Телеведущий о завершении отношений
Публичный секс стал нормой
А еще можно есть плаценту и пить мочу
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
аборт
Оплачивать жилье пополам
Разлюбила мужа
Как перестать выносить мозг?
13 лет не слушается совсем
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Подруга отбила моего парня
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Сдала в ломбард подарок мужа
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Мысли материальны?
флиртовала с другом
Плохо влияют друзья
Очень полный ребенок