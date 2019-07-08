"Не вылезали из постели": участник "Дома-2" откровенно о сексе 14-летнего мальчика
"В седьмом классе у меня была девушка, с которой у нас практически сразу же начался интим, – сладострастно улыбается Ромашов. – Нам тогда было по 14 лет, и мы практически не вылезали из постели. Прогуливали уроки, потому что секс у нас был везде: на чердаке, в заброшенном доме, на лестничной площадке, куда могли выйти соседи. Она приходила ко мне в гости, мы закрывались в комнате и "волшебничали", а за стенкой были родители".
Интим девочки с 14-летним мальчиком родителям, понятно, не очень нравился, но детей запреты не останавливали. "Мама была против того, чтобы я занимался сексом в таком возрасте, но я всегда делал то, что считал нужным", – отрезал Ромашов.
Евгению уже 29. За прошедшие 15 лет он стал настоящим гуру секса и научил многих скромниц раскрепощаться, быть асами в постели. Особенно ему нравится лишать девочек невинности.
"Если честно, нет ничего особенного в том, чтобы лишиться девственности, – хихикает Ромашов. – Это обычный процесс..."
С 14 лет он практикует секс в публичных местах: "Мы дружили с одной девушкой, которая, сидя в метро, могла просто запустить мне руку в штаны и начать ласкать. Все это видели люди, сидящие напротив, а нам было все равно!"
Правда, не все виды секса Евгения возбуждают. "Помню, как после своего очередного концерта пришел домой с девочкой, и в какой-то момент она просто встала на четвереньки – начала изображать тигрицу, рычать и дергать руками. Меня этот фарс настолько оттолкнул, что секса не было, и больше мы не общались" – цитирует похотливого участника телестройки журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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