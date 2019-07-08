"Нужно стрелять!": Домогаров кричит после гибели сына
Дмитрий, старший сын артиста, работал заместителем начальника депозитного отдела в крупном банке. Он погиб от того, что получил открытую черепно-мозговую травму – его и троих его коллег по работе сбил на большой скорости внедорожник. Машина вылетела на тротуар – на скользкой дороге от дождя водитель не справился с управлением. Парень несколько месяцев не дожил до долгожданной свадьбы...
Артисту сразу же посыпались звонки от журналистов. До сих пор он их вспоминает с содроганием. "Никто не хочет залезть внутрь человека, – кричит Домогаров. – Зато перевирают, делают людям больно. Когда погиб старший сын, первый звонок – от репортера: "Как вы себя чувствуете?" Что взрывной человек Домогаров, хорошо владеющий матерным языком, должен сказать? Но жизнь – бумеранг: каждый получит свое".
Вообще, поток нелепиц и баек, которые сочиняют про Александра Домогарова, зашкаливает. Но он на них старается не реагировать. "Вообще, выдал бы компьютеры через наркологический диспансер, – цитирует Домогарова StarHit. – Обладатели этого отнюдь не простого предмета иногда вызывают опасения. Отобрал у некоторых телефоны, айпады. За то, что пишут журналисты в интернете, иногда нужно стрелять. То я с сыном поругался, мол бедный ребенок... Откуда ветер дует?!"
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