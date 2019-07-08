"Округлилась": Истощенная Боня начала срочно набирать вес
39-летняя Виктория Боня начала изнурять себя тренировками и включила в свой рацион более калорийную пищу, чтобы набрать массу. Звезда таким образом отреагировала на критику поклонниц об излишней худобе.
Первые результаты экс-участница "Дома-2" выложила в Instagram, отметив упорно занимается уже две недели, несмотря на то, что находится на отдыхе в Турции.
"Девочки, видно результат? Что я поправилась?", – спросила Боня.
Подписчицы поспешили поддержать любимую звезду, отметив, что результат уже есть – округлилась попа и в целом тело стало рельефнее. "Видно👍😍, попочка округлилась, тренировки 💪дают свои плоды", "Я бы не сказала что ты поправилась, но что ты пришла в идеальную форму это факт! Виктория, ты такая умница!!", – пишут поклонницы.
Но некоторые комментаторы не понимаю, зачем Боня так "заморачивается".
"Зачем было столько худеть, чтобы теперь поправляться🤦🏻♀перестаньте себя мучить!" "Вик вот если бы набрала 10 кг то было бы заметно, а когда ты кг 4 набрала то видно будет только тебе", – пишут они.
Ранее звезда уже сообщала, что пытается поправиться, но процесс идет медленней, чем ей хотелось бы.
Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоумен очень зол из-за происходящего
Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Певица рассказала о тяжелых временах
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Секс с чернокожим
аборт
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Разлюбила мужа
Как перестать выносить мозг?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
13 лет не слушается совсем
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Никому не перезванивать. Это разводят лохов и лахушек
Оплачивать жилье пополам
Сдала в ломбард подарок мужа
Мысли материальны?
флиртовала с другом
Жирная и страшная