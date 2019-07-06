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Шоу-бизнес

Племянница Ротару возбудила пикантным видео

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Племянница Софии Ротару разместила откровенный видеоролик в личном микроблоге. Пользователи не смогли пройти мимо пикантной записи.
прочитано 207 раз

В ролике, опубликованном несколько часов назад, София Хлябич позирует на шезлонге в голубом купальном костюме. На записи девушка демонстрирует длинные волосы, сидя спиной к зрителям. "Летняя любовь", – коротко озаглавила пост родственница звезды.

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

Пользователи пришли в восторг от откровенного ролика. Комментаторы отметили, что племянница Софии Ротару обладает завидной фигурой. "Шикарная", "Ого, сколько секса", "Красотка", – восхищались подписчики.

София Хлябич, как и ее знаменитая родственница, тоже часто выступает на сцене. В 2012 году девушка представила свою дебютную композицию под названием "Дождь". Кроме того, молодая певица снялась в популярном украинском шоу "Киев день и ночь". Несколько ее песен вошли в саундтрек к проекту.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что внучка Софии Ротару закрутила роман с французским бизнесменом Марко Дюменилом. Мужчина увлекается искусством и часто путешествует. Больше всего он любит посещать курорты Лазурного побережья.

Автор: Полина Крылова6 июля 2019, 15:23

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