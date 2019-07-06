Племянница Ротару возбудила пикантным видео
В ролике, опубликованном несколько часов назад, София Хлябич позирует на шезлонге в голубом купальном костюме. На записи девушка демонстрирует длинные волосы, сидя спиной к зрителям. "Летняя любовь", – коротко озаглавила пост родственница звезды.
Пользователи пришли в восторг от откровенного ролика. Комментаторы отметили, что племянница Софии Ротару обладает завидной фигурой. "Шикарная", "Ого, сколько секса", "Красотка", – восхищались подписчики.
София Хлябич, как и ее знаменитая родственница, тоже часто выступает на сцене. В 2012 году девушка представила свою дебютную композицию под названием "Дождь". Кроме того, молодая певица снялась в популярном украинском шоу "Киев день и ночь". Несколько ее песен вошли в саундтрек к проекту.
Ранее "Дни.ру" написали о том, что внучка Софии Ротару закрутила роман с французским бизнесменом Марко Дюменилом. Мужчина увлекается искусством и часто путешествует. Больше всего он любит посещать курорты Лазурного побережья.
Она решилась на радикальный шаг
Звезда получила травму на отдыхе
"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы
Артистка выглядит великолепно
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Сказал, что отвратительно готовлю
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Кого выбрать?
Жесткий секс
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Подруга отбила моего парня
Привидение
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Как перестать выносить мозг?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
13 лет не слушается совсем
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Пожалуйста помогите
Жирная и страшная
Не получается забеременеть