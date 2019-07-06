Звезда "Comedy Club" призналась в интимной близости из жалости
Шоумен за годы работы в юмористической передачи на ТНТ собрал вокруг себя целую армию поклонников. Тем не менее, в отличие от многих других участников, он до сих пор не обзавелся семьей.
Сам Тимур считает, что его главная проблема в том, что он слишком сильно боится обидеть девушку. "Иногда это оборачивается мне во вред. В моей жизни много было таких встреч из жалости. И секс из жалости был, да. Я люблю экзотику. Если честно, я женский гурман. Но напробовался уже, со стажем. Честно говоря, мне кажется, меня избаловали женским вниманием", – искренне признался комик.
Между тем, в отношении дальнейшего существования передачи "Comedy Club" Батрудинов уверен на все 100%. По его мнению, шоу не закончится, пока его резеденты будут продолжать придумывать шутки на бытовые и социальные темы. "Когда нам всем станет неинтересно заново поднимать Comedy Club, неинтересно шутить, неинтересно делать это в коллективе, когда все начнут в сольное плавание уходить, тогда он закончится", – высказался Тимур.
"А пока смотрите и радуйтесь! Мы будем шутить для вас, смешно вам это или нет", – добавил шоумен.
Отметим, через пару месячев а канале ТНТ выйдет новый проект с участием комика и его давней подруги Ольги Бузовой. Каждый из них ищет себе спутника жизни. Они будут помогать друг другу искать пару. Если же в итоге ничего не получится, им придется пожениться.
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